Løbsarrangører aflyser: Der er alt for mange motionsløb i Kolding

Kolding: Der bliver alligevel ikke noget Ekstremløb i Kolding til september.

Ekstremløb Kolding er simpelthen blevet udkonkurreret af andre løb, mener KFUM Atletik & Motion og Sct. Georgsgildernes 5. gilde, som har besluttet at lukke deres fælles løb helt ned.

- Det skulle have været vort 3. løb. Det første blev afholdt i 2015 med godt 80 deltagere, men siden er antallet af deltagere faldet støt. I år ville vi formentlig ikke kunne nå op på de 50 deltagere, der er minimum for, at dette arrangement kan løbe økonomisk rundt og give det tilstræbte overskud til velgørenhed, lyder det i en pressemeddelelse fra arrangørerne.

- Det skyldes med stor sikkerhed den øgede konkurrence, der er opstået ved, at der hvert år kommer flere løb til. Efter sigende kommer vi i Kolding i år op på ca. ti motionsløb. Ydermere blev vi ramt af, at vor ekspert til opstilling af de krævende forhindringer ikke står til rådighed for os i år, fortæller Jørgen Sünksen fra Sct. Georgs Gilderne og Jørn Warming fra KFUM Atletik & Motion.