Løberne svigter motionsløb: Nu er det aflyst

Kolding: Arrangørerne af det planlagte Sct. Georgsløbet den 24. april har besluttet at aflyse. Årsagen er, at kun 20 har meldt sig til løbet, som tidligere har trukket flere hundrede deltagere.

Løbet har eksisteret i seks år som et samarbejde mellem 5. Sct. Georgsgilde og Kolding KFUM Atletik & Motion til fordel for Folkekøkkenet. Mindst 50 skulle have meldt sig til, for at det kunne løbe rundt økonomisk.

- Der er ganske enkelt for mange motionsløb i Kolding og dermed en for stor konkurrence, siger Kaj Lykke Poulsen fra 5. Sct. Georgsgilde og Jørn Warming fra Kolding KFUM Atletik & Motion.

Begge beklager aflysningen, fordi overskuddet fra motionsløbet ubeskåret er gået til Folkekøkkenet i Kolding, som hidtil har modtaget godt 100.000 kr. til sine socialt truede borgere.

Det er ikke meningen, at Sct. Georgsløbet lukkes helt ned. Et lille udvalg vil nu arbejde på et nyt koncept, der kan gøre motionsløbet attraktivt for et større deltagerantal i alle aldersklasser.