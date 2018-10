Liv i det gamle plejehjem: Nu åbner butik, festlokale og bed & breakfast

I den modsatte ende af butikslokalerne i stueetagen ligger festlokalet og det tilhørende køkken, som man kan leje, hvis man skal fejre noget med op til 60-70 gæster. Og oppe på førstesalen ligger bed & breakfast-afdelingen med seks værelser og i alt 16 senge. I et stort fælleslokale kan gæsterne selv lave mad, hygge, spille spil og eventuelt lære hinanden bedre at kende.

Betina Drescher har nemlig indrettet huset, så det har flere funktioner. Her er genbrugsbutikken Nebenting, som hun har flyttet fra Kolding til Hejls, og hvor man kan købe alt fra blandt andet stole og vinglas over sættekasser og gamle duge til tasker og lamper.

Da slår Betina Drescher dørene op til åbningsreception efter mange måneders hårdt arbejde med at sætte den 800 kvadratmeter store bygning fra 1937 i stand og med at sætte sit helt eget personlige præg på de mange rum.

Der er åbningsreception hos Huset i Hejls på søndag den 7.oktober fra klokken 11-16.Butikken Nebenting er åben, og man kan se sig rundt i hele huset. Der bydes på gratis kaffe og kage, der vil være mulighed for at købe frokost, og man kan nyde levende musik ved en jazztrio. Butik Nebenting kommer fremover til at have åbent: mandag kl. 11-17, torsdag kl. 11-17 og søndag kl. 11-16.

I roligt tempo

- Jeg har altid drømt om at købe sådan et stort sted her og haft en gammel drøm om at åbne et bed and breakfast-sted. Det skal være et hyggeligt og lidt anderledes sted, hvor der er stille og roligt, og hvor man kommer ned i gear, fortæller Betina Drescher, der er uddannet tekstildesigner fra Kunsthåndværkerskolen i Kolding - den nuværende Designskolen.

Det er hende, der er kvinden bag valget af farver på væggene, som kun på et enkelt værelse er hvide. Hun har brugt timer på at udvælge og købe genbrugsmøbler, service til køkkenet og udvælge tapeter til badeværelserne i stueetagen, og hun har knoklet med at hive lag efter lag af linoleum af gulve.

Hun har været primus motor i det omfattende projekt med at omdanne det gamle plejehjem til et hus, hun selv har tabt hjertet til, men hendes mand er også involveret. Bor de der? Og selv om deres tre børn på 12, 16 og 18 år i begyndelsen så med en vis skepsis på forældrenes køb af plejehjemmet, synes de nu, at det er ret spændende.

Familien bliver dog boende i deres hus i Kolding. Betina og hendes mand drømmer dog om engang selv at flytte ind i en del af det gamle plejehjem.