Litauisk vognmand idømt to bøder på en uge: Manipulerede med udstyr og betalte ikke til statskassen

En litauisk vognmand fik i sidste uge to bøder for to forskellige forseelser. Det kostede i alt vognmanden 127.500 kroner.

Kolding: Sidste uge blev en dyr fornøjelse for en litauisk vognmand, hvis chauffører kørte på de danske motorveje.

Mandag oplyser Sydøstjyllands Politi nemlig, at vognmanden er blevet idømt to bøder for to forskellige forseelser, hvilket samlet set kostede vognmanden bøder på 127.500 kroner.

Den første bøde ramte vognmanden tirsdag, da en af hans chauffører blev stoppet på E45 ved Kolding ved en rutinemæssig kontrol. Kontrollen, afslørede, at vognmanden havde manipuleret med lastbilens forureningsbegrænsende udstyr. Lastbilen blev herefter eskorteret til reparation, men her nægtede vognmanden i første omgang at lade sin lastbil reparere eller betale den bøde, han havde fået. Det medførte, at chaufføren måtte forlade sin lastbil, der blev tilbageholdt af politiet.

Samtidig viste efterforskning i sagen, at vognmanden havde 17 lastbiler kørende i Danmark, hvor der ikke var blevet betalt afgift til statskassen for retten til at benytte vejnettet for nogen af dem. Det kostede ham de første 57.500 kroner.