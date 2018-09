Lille dreng måtte vente 15 timer på at blive syet på Kolding Sygehus

Kolding: Sidsel Christensens knap to-årige søn Alfred måtte i weekenden vente 15 timer på Kolding Sygehus, før han kunne få syet en flænge i sin overlæbe. Det fortæller hun til BT.

Alfred fik flængen på cirka en centimeter, da han faldt på familiens terrasse og slog hovedet ind i et stoleben.

Familien kom til sygehuset klokken 17.45, hvor en læge fortalte, at Alfred skulle i narkose og syes efter nogle bestemte principper på grund af sin alder. Herefter blev Sidsel Christensen og Alfred henvist til børneafdelingen.

Først klokken 9 den efterfølgende morgen blev Alfreds overlæbe syet. Han har det efter omstændighederne godt og får ifølge sygehuset ingen synlige mén.

Sidsel Christensen understreger, at der ikke kunne sættes en finger på sygehuspersonalet arbejde, men hun er ked af, at ventetiden var så lang - især fordi det drejede sig om et knapt to-årigt barn.

"Hvor er det forfærdeligt, at læger og sygeplejersker ikke har de nødvendige ressourcer at trække på i sådanne tilfælde", siger hun til BT.