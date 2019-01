Lille Lokalbrugsen vendte truende underskud: Kampagne bragte butikken foran budgettet

- Det er da fedt. Det var jo missionen. Vi havde et mål om at nå indeks 100, men det virkede langt væk sidste forår. Det var en underlig tendens, der var da. Det var som om, folk havde glemt os, siger Jesper Grøhn.

Brugsuddeler Jesper Grøhn kan nemlig her ved indgangen til 2019 konstatere, at omsætningen på knap 10,2 millioner kroner sidste år var tre procent bedre end den budgetterede omsætning og en procent bedre end i 2017.

Omsætningen haltede hele otte procent efter budgettet, da april var forbi, men så besluttede man i Brugsen at sætte stærkt ind for at vende den negative udvikling. Sloganet "Husk de 100" blev blandt andet sat i søen, og budskabet om, at udviklingen kunne vendes, hvis hver husstand spenderede 100 kroner mere i den lokale dagligvarebutik, er siden blevet gentaget mindst hundredvis af gange.

I slutningen af 2018 indførte Lokalbrugsen Sjølund lokalt medejerskab og opfordrede de lokale borgere til enten at donere penge til butikken eller at udlåne penge rentefrit til den i fem år.Det skal styrke likviditeten og fremtidssikre Lokalbrugsen, ligesom det skal medvirke til, at butikken ikke skal betale 20.000-40.000 kroner om året i renter til banken. Der er kommet mere end 600.000 kroner ind på den måde. Over 350.000 kroner er rene donationer. Det lokale ægtepar, Bent og Hanne Hviid, har blandt andet doneret 300.000 kroner til Lokalbrugsen.

Åbenhed og synlighed

Den markedsføringskampagne, der blev skudt i gang efter krisemånederne, har været mere massiv noget markedsføring, Jesper Grøhn tidligere har stået i spidsen for i Sjølund.

- Jeg har lært, at åbenhed og synlighed omkring sit budskab om, hvad det handler om, er meget vigtigt. Derfor er vi også kommet tydeligere ud, fortæller Jesper Grøhn, der roser lokalbefolkningen for at være gode til at minde hinanden om at huske at handle i den lokale brugs.

Han understreger, at det ikke kun er op til borgerne i lokalområdet at sørge for at holde liv i deres Lokalbrugsen. Det kræver også, at Brugsens ledelse og ansatte er oppe på dupperne og sørger for at have de varer hjemme, der bliver efterspurgt.

- Vi skal blive ved med at gøre vores arbejde godt, siger han.

Han er ikke nervøs for, om den positive udvikling kan fortsætte.

- Der er en speciel gejst omkring Brugsen, og der er meget positiv snak om butikken. Vi oplever for eksempel også, at vores eftermiddage er blevet meget mere travle. Jeg tror, der er en tendens tilbage til at handle lokalt, siger Jesper Grøhn, der først i marts har årsregnskabet på plads.

- Men jeg tror, vi kommer ud med et lille overskud.