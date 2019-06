Cirka 40 børn fra modtageklasserne på Munkevængets Skole var tirsdag på besøg på Koldingegnens Idrætsefterskole. Her stod eleverne bag invitationen, der skal vise, at man kan integrere via sport.

Udelukkende med sit kropssprog fortæller hun tydeligt, at den vil hun gerne have en tur i.

Sulaiman på 11 år kom fra Syrien til Danmark for et par år siden. Han har været med til aktivitetsdag for modtageklasserne på Koldingegnens Idrætsefterskole alle de tre gange, efterskolen har arrangeret det. Foto: Søren Gylling

Fantastisk oplevelse

Integration gennem idræt og bevægelse var overskriften, og selv om lille Hana stort set ikke kan noget dansk endnu, boltrede hun sig glad både ved vandet, og da dagen bød på boldspil og forhindringsbaner.

For omkring halvanden måned siden kom hun og hendes familie til Danmark fra Eritrea, og alt er derfor nyt for hende endnu. Men kajakkerne blev hun hurtigt grebet af, og efter en tur på vandet sammen med en af efterskoleeleverne i en kajak, prøvede hun kræfter med en solotur i en mindre af slagsen - og med et stort smil om munden.

- Vores elever får en fantastisk oplevelse, og det giver jo noget gensidigt, for eleverne på efterskolen får også noget ud af dagen. I løbet af den her dag får vores elever også en fornemmelse af, at der er nogen, der gerne vil dem, fortæller Mona Awad, der er lærer for de yngste elever i modtageklasserne på Munkevængets Skole.

For eleverne på efterskolen er dagen en del af deres undervisning i faget idræt og samfund, hvor de blandt lærer, hvad man også kan bruge idræt til.

- Med idræt kan man bryde den sproglige barriere, og man kan styrke fællesskabet uden at snakke sammen, siger Karl Vangsø fra 10. klasse på efterskolen.