Sjølund: Det blev fejret med gratis blomster til de første kunder, slagtilbud hele dagen og smagsprøver i lange baner, da LokalBrugsen i Sjølund fredag fik nyt navn.

Fremover har butikken titel af Dagli'Brugsen. Årsagen er, at der efterhånden var så få LokalBrugser tilbage i landet, så kæden er blevet nedlagt, forklarer brugsuddeler Jesper Grøhn.

Han er dog ikke ked af udviklingen for hans brugs, som han har stået i spidsen for i mange år. Tværtimod ser han flere fordele ved ændringerne.

- For os er det fint. Og det at blive en Dagli'Brugsen betyder, at vi får lidt lavere priser på almindelige dagligvarer og en dobbelt så stor tilbudsavis som i dag. Vi bliver alt andet lige mere attraktive prismæssigt og markedsføringsmæssigt, siger Jesper Grøhn.

Som en del af Dagli'Brugsen-kæden deltager han i et markedsføringssamarbejde, og det vil give større inspiration til, hvordan butikken i Sjølund skal markedsføre sig overfor kunderne, mener han.

- Da vi var en LokalBrugsen, var vi mere overladt til os selv, siger han.

I øjeblikket er han og hans ansatte i butikken godt i gang med at fortælle kunderne, at de nu kan forvente lidt lavere priser på en del varer. Butikkens tilbudsavis bliver ikke delt ud, men butikkens medarbejdere vil fremover gøre en stor indsats for at få kunderne til at tage den nye, større tilbudsavis med hjem fra butikken.