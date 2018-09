Ligeværds vejledningsmesse er en nyskabelse, der kommer til Kolding den 27. september

Kolding: Torsdag den 27. september danne Bramdrupdam Sports- og Mødecenter ramme om en såkaldt "vejledningsmesse for unge med særlige behov". Det er Foreningen Ligeværd, der i samarbejde med kommuner, og som noget nyt er der således, ud over skoler og uddannelsessteder der udbyder skole og uddannelse, også UU, vejledere og socialrådgivere til stede på messerne. Dette for at sikre, at de unges og forældrenes behov er i centrum hele vejen rundt. Messerne har interesse for alle unge med særlige behov og deres forældre i alle landsdele.

- Vores sigte med fornyelsen af messerne er at løfte messerne fra at være en udstilling med udbydere fra efterskoler, frie fagskoler, højskoler og uddannelsessteder til også at omfatte mulighed for rådgivning på messerne. Vejledningsmesserne er således arrangeret i et samarbejde med de kommuner, hvor messerne afholdes, forklarer sekretariatschef Esben Kullberg om baggrunden for udviklingen af vejledningsmesserne.

Foreningen Ligeværd beskæftiger sig intensivt med skolegang og uddannelse for børn og unge med særlige behov.