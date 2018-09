Lige nu: Prinsesse Marie er netop ankommet til Kolding

Det vælter ind med kendte ansigter til Barack Obama-arrangementet i Kolding. Den seneste i rækken er prinsesse Marie, som kort før klokken 11 ankom til universitet i en kronebil.

Jv.dk fangede øjeblikket i livesendingen. Marie smilede og vinkede hurtigt til de mange mennesker, der er troppet op ved SDU, før hun fortsatte ind på SDU.

Senere fredag kører prinsessen videre til Koldinghus, hvor hun skal deltage i udstillingen ''Magtens smykker''. En del af udstillingen er et diadem, som Marie er medskaber af. Diademet har fået navnet ''Nuits claires/Lyse nætter''.

Det nye diadem, som prinsessen bar for første gang ved gallataflet på Christiansborg Slot 28. august, kan ses på Koldinghus fra 28. september til 21. oktober.

Prinsessen, der har deltaget i alle stadier af tilblivelsen af smykket, har ønsket, at det skulle have et dansk navn for at understrege de nære forbindelser mellem Danmark og Frankrig. Prinsessens inspiration til diademets farver har hun fået fra de skønne lyse sommeraftener- og nætter, som vi oplever her i Danmark.