Lig fundet i Kolding Havn identificeret som Bent Ovesen

Sagen kort

Lørdag den 28. oktober 2017 kort før kl. 12 modtog Sydøstjyllands Politi anmeldelse om et mistænkeligt dødsfald på Christiansøvej i Kolding. Politiet fandt en 61-årig kvinde død.Der blev indledt efterforskning, og der blev tilkaldt tekniske efterforskere, hundeførere og en retsmediciner. Det kunne ret hurtigt fastslås, at, at kvinden ikke var død af naturlige årsager.



I forbindelse med den indledende efterforskning blev det klart, at kvindens mand, Bent Ovesen, ikke var set siden drabet. Han blev derfor og på baggrund af efterforskningen efterlyst også offentligt, som mistænkt for drabet på sin hustru. Man formodede at han eventuelt kunne være kørende i parrets bil, en gråbrun Ford Mondeo.



I forbindelse med efterlysningen har Sydøstjyllands Politi med hjælp fra forsvaret gennemført flere eftersøgninger både til lands og til vands i det Sydøstlige Jylland, Lillebælt og ved Vestkysten af Jylland. Eftersøgningerne gav ikke noget resultat.