Lidt flere har brevstemt i Kolding end for fire år siden

Kolding: Forud for valgdagen har Kolding Kommune modtaget 3.918 brevstemmer mod 3.785 i 2015. Den lille stigning kan skyldes, at vælgerne havde mulighed for at brevstemme til både EU-Parlamentet og Folketinget i en periode og måske har valgt den løsning. Så Kolding Kommune konkluderer ikke noget om øget deltagelse og interesse for valget på den baggrund.

Onsdag kl. 11, 14 og 18 tjekker Kolding Kommune valgdeltagelsen ved alle valgsteder.

- Tallet kommer ud, så hurtigt som vi kan ringe rundt. Her kan der også være en højere deltagelse kl. 11 og 14, fordi mange har en hel eller halv fridag og derfor kan stemme tidligere på dagen, siger kommunikationschef Lars Svoger.