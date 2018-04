Lidl flytter hovedkontor fra Kolding - 250 mand får nyt arbejdssted

Kæden har ambitioner om at fordoble antallet af butikker de kommende år, og nu er hovedkontoret i Kolding blevet for småt, og derfor vil Lidl bygge nyt i den nye kreative bydel ved Godsbanen, skriver Lidl i en pressemeddelelse.

- Vi håber, at alle medarbejdere vil med til vores nye kontor, men vi forstår også godt, at flytningen påvirker hverdagen for de medarbejdere, der får længere transporttid.

- Siden vi åbnede den første Lidl butik i Danmark i 2005, er vi gået fra 13 til 111 butikker, så det går meget stærkt - og det kan vi takke vores medarbejdere for. Nu er vi klar til næste skridt i vores udvikling, som er et nyt hovedkontor. Jeg glæder mig personligt til at give vores medarbejdere helt nye - og fantastiske - rammer, som vi skal vokse videre i, udtaler Dirk Fust, der er administrerende direktør i Lidl Danmark.

Den internationale dagligvarekæde vil gerne tættere på Aarhus og den udvikling, der finder sted i byen, ikke mindst på byens uddannelsesinstitutioner, herunder Aarhus Universitet og Aarhus School of Business and Social Sciences.

Påvirker hverdagen

Flytningen betyder, at cirka 250 medarbejderes faste arbejdsplads i Kolding flytter til Aarhus i 2021. Lidls lagerlokaler forbliver i Kolding.

- Vi håber, at alle medarbejdere vil med til vores nye kontor, men vi forstår også godt, at flytningen påvirker hverdagen for de medarbejdere, der får længere transporttid. Derfor vil vi sørge for den bedst mulige overgangsfase, forklarer Dirk Fust, der også påpeger, at det er planen at skabe mange nye stillinger i Aarhus.

Før byggeriet af det nye hovedkontor kan starte, skal Aarhus Byråd behandle sagen, og det forventes at ske på førstkommende byrådsmøde. Herefter skal der udarbejdes lokalplan for området.