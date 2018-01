Leverpostejsmaden bliver udfordret af en økologisk menu på realskolen

To gange om ugen kan elever på Kolding Realskole købe et måltid økologisk mad. En byg-selv-menu med det hele koster 40 kroner.

Kolding: I stedet for at trække mellemlægspapiret af leverpostejsmaden kan skoleelever på Kolding Realskole nu kaste sig over en økologisk focaccia med skinke og ost, der er leveret af fødevarevirksomheden Nord.

Kolding-virksomheden har i et halvt år leveret skolemad til en skole i Horsens hver onsdag og fredag, og nu har Nord indgået en aftale med en af Koldings største skoler, Kolding Realskole, om at tilbyde frokost tirsdag og torsdag med konceptet Urban Kids Food.

- Det er økologisk mad. Vi har jo det økologiske guldmærke, fordi 90-100 af råvarerne er økologiske. Og så vil vi gerne have, at børn spiser mere grønt og lidt mindre kød, siger Annette Møller Therkelsen, der er direktør og ejer af Nord.

Fødevarevirksomheden er kendt i bybilledet på grund af sine foodtrucks, der har fokus på nordisk fastfood, og virksomheden har også en stand på Aarhus Street Food.

- Efter sommerferien sidste år startede vi et pilotprojekt op i Horsens på Hulvej Skolen, der er en gammel byskole, efter jeg havde talt med bestyrelsesformanden. Det var for at teste, om børn var klar til at spise noget sundt mad, og det går faktisk godt, og så var det meget logisk, at vi også begynder her i Kolding, hvor vi har vores køkken, siger Annette Møller Therkelsen.