Leon i vildt rekordforsøg: Nu skal han i Guiness Rekordbog

Tredje gang er - forhåbentlig - lykkens gang. Leon Holbæk Pedersen forsøgte lørdag for tredje gang at komme i Guiness Rekordbog. Denne gang tog han 96 armbøjninger på én arm - på tre minutter.

Kolding: Hvor lang tid ville det tage dig at tage 96 armbøjninger - på én arm?

For Leon Holbæk Pedersen tager det tre minutter. Det beviste han lørdag i sit boksestudie, da han forsøgte at sætte verdensrekord i flest armbøjninger på én arm på tre minutter. Målet er, at han nu - endelig - ender i Guiness Rekordbog.

- Det er tredje gang, jeg forsøger. Første gang var på knoerne, men havde man ikke de rigtige vinkler på mit forsøg. Sidste gang lavede jeg 61 på et minut, men den kategori havde Guiness afskaffet. De opfordrede mig i stedet til at forsøge med tre minutter, og det er det, jeg har gjort nu, siger han.

Leon Holbæk Pedersen driver sit eget boksestudie, og flere af hans kunder var mødt op for at bakke ham op under rekordforsøget.

- Det betyder rigtig meget, at de er her. Mange af de ting, der skal fungere for, at jeg kan gøre det her, er noget af det, jeg lærer mine kunder. Det er noget med, at man forbereder sig ordentligt, og så betyder alderen ikke så fandens meget, siger han.