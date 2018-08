Leon Holbæk vil sætte en verdensrekord

Kolding: To gange har den tidligere bokser Leon Holbæk sat en verdensrekord. Troede han.

Først tog han for halvandet år siden flere armbøjninger på knoerne end den hidtidige rekordindehaver, og tidligere i år satte han rekord i flest armstrækninger på én arm i et minut.

Men begge gange er den stærke mand blevet skuffet, fordi Guinness, der holder styr på alverdens rekorder, ikke har godkendt rekorden.

- Så jeg prøver sgu bare igen, siger 48-årige Leon Holbæk, efter at han af Guinness er blevet opfordret til i stedet at forsøge sig med flest armstrækninger på én arm i tre minutter.

Det nye rekordforsøg bliver gjort lørdag den 11. august i Leon Holbæks boksetræningscenter på Olgas Alle, og der er gode muligheder for, at han derefter kan kalde sig verdensrekordindehaver. Leon Holbæk er nemlig den første, der forsøger at sætte rekorden.

At der ikke er nogen rekord at slå betyder dog ikke, at han sænker ambitionsniveauet.

- Hvis jeg når over 80, er jeg godt tilfreds.