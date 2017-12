Lene vandt JV's nytårsquiz: Men jeg er altså ingen spåkone

Marianne Hansen holder sig meget orientret både om Kolding, Fyn - hvor hun kommer fra - og resten af verden. "Det er vigtigt, at man prøver at følge med, selv om tingene godt nok ændrer sig meget hurtigt efterhånden", siger Marianne, som ud over æren vandt to flasker champagne og kransekage til nytårsaften. Foto: John A. Petersen

Ud af 17 spørgsmål om 2017 ramte Lene Hansen plet 13 gange. Der var også held med i spillet, siger vinderen af konkurrencen, de to flasker champagne og kransekagen til nytårsaften.

Kolding: Lene Hansen var meget overrasket, da hun fik besked om, at hun havde vundet JydskeVestkystens nytårsquiz, hvor deltagerne allerede i begyndelsen af januar skulle gætte på, hvad der ville ske i 2017 i Kolding. Lige umiddelbart kunne Lene slet ikke erindre, at hun havde svaret på nogen nytårsquiz, men da hun fik et gensyn med de 17 spørgsmål, kom hukommelsen trods alt på sporet. - Jeg var slet ikke i tvivl om, at de ikke kom i gang med det byggeri i 2017, siger Lene, da hun genser det første spørgsmål, hvor deltagerne skulle svare på, om der i løbet af året ville komme gang i opførelsen af outletcentret ved Holmsminde. - Nogle spørgsmål bliver man nødt til at gætte sig frem til, men der er andre ting, hvor man godt kan sige noget mere kvalificeret. Og efter al den debat, der har været om det byggeri, så var jeg sikker på, at det nåede de i hvert fald ikke i 2017. Og hvis jeg skulle svare på spørgsmålet i dag, så vil jeg sige, at det når de heller ikke i 2018. Faktisk tvivler jeg på, at det nogen sinde bliver til noget.

Tingene er gået så hurtigt - og nogle gange også for hurtigt - så noget af det, vi har været vant til gennem mange år, er helt forsvundet i dag. Så det er bestemt ikke blevet nemmere at spå om, hvad der sker i fremtiden eller bare om, hvad der sker det kommende år. Lene Hansen, quizvinder

Det går stærkt Lene Hansen rystede heller ikke på hånden, da hun skulle svare på, om Jørn Pedersen ville blive genvalgt som borgmester eller ej. - Det var jeg sikker på, at han ville. Det er lidt sjovt, for jeg kan huske ham helt fra dengang, han stod som en lidt genert ung mand og ekspedere i en radioforretning i midtbyen, siger Lene. Hun er selv er et kendt ansigt for mange, som handlede i bymidten dengang. Hun sad nemlig i en årrække på postkontoret, hvor der dengang var åbent i syv-otte kasser for blandt andet at ekspedere giroindbetalinger og checks. Det slags er forsvundet i dag, og postkontoret har stået med tomme ruder ud mod Banegårdspladsen i årevis. - Tingene er gået så hurtigt - og nogle gange også for hurtigt - så noget af det, vi har været vant til gennem mange år, er helt forsvundet i dag. Så det er bestemt ikke blevet nemmere at spå om, hvad der sker i fremtiden eller bare om, hvad der sker det kommende år, siger Lene og tilføjer: - Selv om jeg har vundet konkurrencen, er jeg jo ingen spåkone.