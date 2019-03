Legetøjsmuseum kom ud af 2018 med underskud: Alt for få besøger museet

Christiansfeld: Legetøjsmuseet kunne igen i 2018 konstatere, at museet langt fra er en guldgrube.

Regnskabet for sidste år viser, at museet fik et underskud på cirka 49.000 kroner, og dermed har stedet en negativ egenkapital på 202.000 kroner.

Ifølge Legetøjsmuseets bestyrelsesformand, Edvard Køhrsen, skyldes det slunkne resultat, at der ikke kommer tilstrækkeligt med gæster for at besøge museet.

- Der er for få inde på museet i forhold til det forventede. Opbakningen er for lille. Da vi rykkede ind i Christiansfeld, troede vi, at vi ville blive en del af det setup, der er i byen, og at nogle af folk, der kommer dertil med busselskaber ville besøge os. Vi forventede, at der ville komme nogle grupper. Men vi får intet ud af det, siger Edvard Køhrsen.

I 2018 besøgte 1550 gæster Legetøjsmuseet, og det var 500 færre, end man regnede med.

Museet åbnede i de nuværende lokaler i Christiansfeld i december 2015 med samlingen, der hovedsageligt består af den nu afdøde legetøjssamler Bent Eliasens samling. Hvert år siden åbningen har årsregnskaberne vist et underskud.