Legetøjsmuseum er lukket: Det meste legetøj ryger på lager

Selv om legetøjsmuseet i Christiansfeld er lukket, og en del af samlingen er blevet lånt ud, så har Kolding Kommune stadig kontrol over al legetøjet. Det meste er lagt på lager, og håbet er, at man finder en måde igen at udstille det på.

- Omkring en tredjedel af samlingen bliver fordelt til plejecentre i Kolding, så det kan glæde de ældre at kigge på legetøjet, mens størstedelen af samlingen bliver opbevaret af Slotssøbadet, som modtog samlingen fra Bent Eliasen. Det betyder, at vi fortsat vil have adgang til al legetøjet, hvis der skulle dukke nogen op, som vil investere i en løsning, så man kan få samlingen udstillet igen, siger han.

På de sociale medier og i læserbreve har flere kritiseret, at Kolding Kommunes beslutning om at fordele legetøjet ud på kommunale institutioner. Men Edvard Køhrsen fortæller, at langt størstedelen af samlingen faktisk bliver sat på lager hos Slotssøbadet, som oprindelig modtog legetøjet som en såkaldt livsgave fra afdøde Bent Eliasen.

- Selv om vi er lukket, så bliver samlingen ikke splittet ad. Kolding Kommune vil stadig have kontrol over den, hvis der kommer nogen, som har interesse i at overtage samlingen, siger Edvard Køhrsen, der har været formand for museet.

Kolding: Når man klikker ind på hjemmesiden for Dansk Legetøjsmuseum, kan man stadig læse et opslag med "flere frivillige søges". Det er ikke tilfældet, for museet i Christiansfeld er endegyldigt lukket med udgangen af august, og Kolding Kommune har nu overtaget samlingen med anslået 140.000 stykker legetøj.

Man har lov at håbe

Edvard Køhrsen understreger dog, at det er en svær opgave. Erfaringerne er i hvert fald ikke gode, forklarer han. Lukningen bunder nemlig i, at kulturudvalget valgte at trække sin støtte til museets drift.

- Dem, som har forsøgt at udstille legetøj i denne mængde, har alle været nødt til at lukke. Hvis man ikke kan opnå offentlig støtte, så er det bare svært at drive et museum, og det kan man jo se over hele landet, siger Edvard Køhrsen, der selv er ærgerlig over, at det er gået, som det er gået.

Hos Kolding Kolding Kommune bekræfter Steen Petersen, at det især er plejecentre, som har været forbi for at låne bidder fra samlingen i Chistiansfeld. Det samme har eksempelvis landbrugsmuseet i Harte.

- Vores tanke har været, at samlingen ikke bare skal sygne hen på et lager. Men vi har stadig kontrol over samlingen, og det ville da være dejligt, hvis der på et tidspunkt opstår en mulighed for igen at udstille legetøjet. Det vil alle da være mest interesseret i, men på nuværende tidspunkt har vi ikke en løsning på det, siger han.

Legetøjet er derimod ikke havnet ude hos skoler og på andre børneinstitutioner.

- Her har man måske vurderet, at børnene ikke skal lege med legetøj fra dengang, hvor kravene til indholdet i legetøj var helt anderledes, siger Steen Petersen.