Legeplads plaget af lømler

Det er her i det lille røde legehus, at der har været gang i hashrygning eller lignende. Foto: Sys Andersen

Et nedbrændt legehus, efterladt udstyr til hashrygning og ødelagte legeredskaber er de sørgelige beviser på, at legepladsen ved Seest Samling er hjemsøgt af uromagere. Opfør jer ordentligt, lyder opfordringen fra tilsynsførende.

Kolding: Ukendte lømler har på det seneste spredt ærgrelse og bekymring på den store legeplads ved Seest Samling, som er et stort fællesareal for borgerne i Seest. For et par uger siden blev et lille farvestrålende legehus forvandlet til sort aske. Flere af legepladsens små plastikscootere er bukket under for voksne menneskers vægt. Og torsdag fandt en pædagog, som var taget afsted til legepladsen med en flok rollinger, små plastposer, som formentlig har indeholdt hash eller marihuana, særligt cigaretpapir til joints, en lighter og andre efterladenskaber i et lille rødt legehus.

Seest Samling I kølvandet på eksplosionsulykken i Seest i 2004 opstod der et behov for større samhørighed blandt borgerne i Seest. Det førte bl.a. til dannelsen af Seest Borgerforening, der siden sammen med områdets andre foreninger har forstået at samle områdets beboere på en anden måde end før ulykken. Et af resultaterne er skabelsen af det store fællesareal Seest Samling ligeoverfor bageren på Seest Bakke. Her er der store fællesarealer til f.eks. sankthansfest og boldspil og en stor legeplads.

Problemer med unge Den bekymrede pædagog frygtede, at der også lå sprøjter i legehuset og skyndte sig væk med børnene, hvorefter hun kontaktede Ib Bie, der er en af de frivillige, som har været med til at skabe Seest Samling. Hans nummer finder man på et opslag på legepladsen, hvor han er anført som tilsynsførende. Og Ib Bie ærgrer sig, da han torsdag middag er ankommet til legepladsen med en gribetang, så han ikke skal røre ved efterladenskaberne. Heldigvis, konstaterer han dog, er der ingen heroinsprøjter og nåle iblandt. - Vi har haft lidt problemer med unge, som har festet her. Fred være med, at de kommer og morer sig, bare de ikke ødelægger noget og smadrer flasker. De skal heller ikke lege med de små scootere, for det kan de ikke holde til, konstaterer Ib Bie.