Legeplads i Vamdrups smørhul sættes i stand for 400.000 kroner

Flere legeredskaber er blevet fjernet fra legepladsen i Vamdrup by. Snart kommer nye ting til, så pladsen bliver sjovere for både små og større børn.

Vamdrup: Legepladsen på det grønne areal i hjertet af byen skal snart sættes i stand for 400.000 kroner. Om pengene skal bruges på gynger, rutsjebaner eller noget helt tredje er endnu ikke besluttet. - Det er Stine Houborg fra Kolding Kommune, der styrer arbejdet. Hun har fået nedsat en arbejdsgruppe, hvor også biblioteket, handelsforeningen og Vamdrup Byforum er repræsenteret, fortæller Katja Hartvig, der er sekretær i Vamdrup Byforum. Gruppen holdt sit første møde inden sommerferien. - Her snakkede vi om, at der på den renoverede legeplads skal være noget for både helt små og større børn. Måske skal pladsen have et nyt underlag. I dag er der sand, men udfordringen er, at der er affald i sandet, siger Katja Hartvig. Affaldet er blandt andet katteekskrementer og glasskår.

Legepladsen ved torvet Legepladsen, der skal renoveres, ligger bag rundkørslen ved torvet i Vamdrup.Dagplejere med børn, familier og større børn på vej hjem fra skole bruger pladsen.



Kolding Kommune har afsat 400.000 kroner til arbejdet.



Legepladsen er også nomineret til Homeprisen. Borgere, der vil støtte op bag den nominering, kan indtil den 30. september gå ind og stemme på Vamdrups legeplads på hjemmesiden homeprisen.dk

Udkast på vej - Vi ved endnu ikke, hvordan den nye legeplads kommer til at se ud, men på første møde aftalte vi, at Stine Houborg fra kommunen tager et udkast med til det næste møde i arbejdsgruppen, siger Katja Hartvig. Det har ikke været muligt at træffe Stine Houborg for en uddybning. I dag er der gynger, et par vippedyr, et legehus og en rutsjebane på legepladsen, der ligger på det grønne areal ved torvet. En vippe med plads til fire børn og andre legeredskaber er blevet fjernet fra pladsen, fordi de enten var i stykker eller ikke levede op til sikkerhedskravene. - Jeg har ikke fået at vide, om alt fra den nuværende legeplads skal fjernes, og det er endnu for tidligt at sige, hvornår den nye legeplads er klar, forklarer Katja Hartvig.