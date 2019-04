Legepark bliver renoveret: Men der skal nok komme vand i søen før påske

Man må have lidt tålmodighed endnu, før man igen kan sejle i Legeparken. Håndværkerne arbejder med at renovere molen ved søbredden, men vandet vender retur før påske.

Kolding: Hvis man gerne vil ro sig en tur i Legeparkens sø, så må man væbne sig med tålmodighed lidt endnu. Vandet er først på vej tilbage den 17. april - altså lige før påske.

Så er håndværkerne nemlig færdige med at udskifte den platform, der ligger ved kanten af søen. For at kunne arbejde er søen blevet tømt fuldstændig for vand, så lige nu kan man i stedet få et indblik i, hvor dyb søen i virkeligheden er.

- Den gamle platform er simpelthen rådnet væk, så det har været nødvendigt at udskifte den fuldstændig, siger Mette Strømgaard Dalby, der som leder af Nicolai Kultur også har ansvaret for Legeparken.

Hun er godt klar over, at nogen er gået forgæves efter en sejltur i Legeparken, for søen plejer at åbne til april, men der har ikke været nogen vej uden om at tømme søen for vand.

- Der er altid et ubelejligt tidspunkt at gøre det på, hvor man risikerer at genere nogen. Arbejdet med platformen er nødt til at foregå, når det er frostfrit, men det bliver selvfølgelig udført så hurtigt som muligt, siger hun.

Søen blev tømt for vand i efteråret, da sæsonen for robådene lukkede, hvorefter man først rensede bunden på søen, og siden gik arbejdet i gang med først at fjerne den gamle platform, og nu er erstatningen så ved at stå klar. Helt samme operation har man været i gang med et andet sted i Legeparken - der hvor Koldinghus-legeborgen ligger - og her er der også opført en ny platform i træ.

- Men så er det heller ikke noget, vi skal udskifte de næste ti år, håber jeg, siger Mette Strømgaard Dalby.