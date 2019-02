Legarth er ny formand i erhvervsforening: Nu skal jeg se Kolding i helikopterperspektiv

Erhvervsmanden Pierre Legarth blev torsdag valgt til ny formand for Foreningen Business Kolding. Helikopterpiloten og erhvervsmanden glæder sig til at lægge ny "flyveplan" for foreningen.

- Jeg glæder mig til at komme op i "helikopteren" og få et bedre overblik over Foreningen Business Kolding. Det bliver spændende i samarbejde med den nye stærke bestyrelse og direktøren i Business Kolding at lægge en ny flyveplan. Det bliver interessant", siger Pierre Legarth, der afløser Claus Askjær, der efter tre år på posten ikke stillede op til bestyrelsen.

Nu skal han også bruge nogle kræfter til at løfte erhvervslivet i Kolding endnu højere op. Og erhvervsmanden, der ynder at flyve i sin helikopter over Kolding, skal nu i overført betydning svæve hen over Koldings erhvervsliv. Torsdag blev han valgt til repræsentantskabet i Foreningen Business Kolding, og efterfølgende valgt som formand af repræsentantskabet uden modkandidater.

- Jeg elsker at arbejde og jeg elsker at se ting vokse. Det er det, som driver mig.

Stolt og glad

- Jeg ser frem til at skabe et endnu stærkere sammenhold i Kolding og styrke erhvervslivet yderligere. Vi skal have tilvejebragt flere arbejdspladser til Kolding. Det er det første, og så skal vi skabe noget byfortætning og befolkningstilvækst, siger Pierre Legarth, der ikke på nuværende tidspunkt har nogen programerklæring for arbejdet i foreningen. Men han er klar til at yde en indsats, lader han forstå.

- Jeg elsker at arbejde og jeg elsker at se ting vokse. Det er det, som driver mig. Det var selvfølgelig fristende bare at sig ja, da jeg blev spurgt, om det var noget for mig at stille på. Men jeg overvejede det grundigt, og så er jeg også glad og stolt over, at man har tillid til mig, og jeg nu er valgt til bestyrelsen og er blevet formand. Men det handler jo om erhvervsudvikling, og det er noget jeg har arbejdet med i over 30 år, siger Pierre Legarth.