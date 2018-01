Ledige over 50 år skal finde gejsten i et vikarjob

Arbejdsmarkedsudvalget oplever, at dagpengemodtagere over 50 år ofte mister motivationen og lysten til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det skal et nyt projekt rette op på.

Kolding: Når man skal præsentere sig selv for et nyt menneske, er det for mange oplagt at nævne deres job som noget af det første. Mange skaber sin identitet gennem sit arbejde, og blandt andet derfor kan det være et stort slag at miste sit job. Særligt, hvis man er over 50 år, og har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i en lang årrække.

Det mener Kolding Kommunes arbejdsmarkedsudvalg i hvert fald. Derfor har de igangsat et projekt for dagpengemodtagere over 50 år for at få dem tilbage på arbejdsmarkedet via vikarstillinger.

- Når de, der er over 50 år, pludselig står uden arbejde, går de i stå og mister lysten. Vi mener, at vikarstillinger kan give dem noget motivation og syn for, at der faktisk er masser af muligheder på arbejdsmarkedet, udover det de har haft med at gøre i de mange år, siger formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Poul Erik Jensen (S).