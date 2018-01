Leder på topskole: Vi vil rykke hver elev fagligt

Skolelederen på Alminde-Viuf Fællesskole, der er blandt de bedste i landet til at gøre eleverne fagligt dygtigere, fremhæver sine ansatte og mener, at det er vigtigere at rykke hver enkelt elev i stedet for at fokusere på høje karakterer.

Kolding: Det er en blanding af flere forskellige faktorer og indsatser, som er årsagen til, at Alminde-Viuf Fællesskole ligger helt i top på en national rangliste over skolernes undervisningseffekt - det vil sige hvor gode skolerne er til at løfte eleverne fagligt og gøre dem dygtigere end forventet ud fra deres sociale baggrund.

Både Alminde-Viuf Fællesskole og Bakkeskolen i Kolding ligger på en delt sjetteplads blandt alle landets skoler og er dermed de bedste placerede skoler i Kolding på listen, der kun omfatter resultaterne ved sidste års afgangsprøver.

Skoleleder på Alminde-Viuf Fællesskole, Søren Storm, er glad for de nye tal, selvom han understreger, at prøveresultater og undervisningseffekt kan svinge en del fra år til år afhængig af klasserne.

- Men vi har nogle dygtige ansatte, et godt arbejdsmiljø og trivsel. Jeg synes, vi har en høj fagligt funderet tilgang, men også fokus på det sociale. Desuden har vi dygtige elever og god opbakning fra forældrene. Vi lægger vægt på kommunikationen mellem skole og hjem og at få lukket sager ordentligt. Det giver ro på til at koncentrere sig om kerneopgaven, siger Søren Storm, der kan konstatere, at skolen gennem flere år har ligget pænt i undervisningseffekten.

Han peger dog også på, at det for ham er vigtigere at se på, om hver enkelt elev rykker sig fagligt end på det generelle gennemsnit.

- Det er vigtigt at se en progression hos hvert enkelt barn. Og så er vores trivsel fundamentet, mens vi forsøger at hæve barren fagligt, siger han.