Leder på forsorgshjem: Svært at finde boliger til hjemløse

Janni Pallesen, der er afdelingsleder på Overmarksgården, fortæller dog, at det ikke er sådan lige til at finde en bolig, som stedets brugere kan sendes ud i. Og det skyldes primært én ting: Økonomi.

Kolding: Siden 2014 har forsorgshjemmet Overmarksgården i Kolding været en del af projektet Housing First, der går ud på at få stedets beboere ud i egen bolig og hjælpe dem med at komme videre i livet.

En stabil base

Overmarksgåden har konstant 35-40 borgere, der er involveret i Housing First-projektet. Projektet deler borgerne op i to grupper - en gruppe, som skal igennem et ni måneder langt forløb, og en gruppe, der er med i et år.

Ifølge Janni Pallesen bliver cirka 80 procent boende i den lejlighed, de har fået anvist, når forløbet er ovre, og det er faktisk en smule lavere end tidligere i projektet. Men det er der en naturlig årsag til, forklarer afdelingslederen.

- Hvis man kigger år tilbage, havde man nok lidt en lidt højere andel af borgere, der blev i sin bolig. I dag vælger vi ofte også at flytte de dårligt fungerende borgere ud i boliger, for formålet med Housing First er, at borgeren skal have en stabil base, så man kan tage sig af alt det omkringliggende bagefter, siger Janni Pallesen.