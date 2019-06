Leder af Kolding største privatskole glæder sig til flytning: Nu skal elever og lærere have mere plads

Skolelederen på Kolding Realskole ser frem til, at skolen om få år flytter til den tidligere Dronnning Dorothea Skolen. I dag mangler skolen plads, og i de nye bygninger får elever og lærere meget mere plads både inde og ude.

Kolding: Der bliver meget mere albuerum for både børn og voksne, der kommer grønne arealer og bedre legefacilitieter til glæde for eleverne, og så bliver der langt større muligheder og plads til at lave eksperimenterende undervisning.

Det er blandt andet af disse grunde, at skoleleder på Kolding Realskole, Dorte Svane Peschardt, glæder sig over den principaftale, der er forhandlet på plads mellem realskolen og Kolding Kommune om, at skolen i løbet af få år flytter fra sin nuværende placering lige midt i Kolding og til den tidligere Dronning Dorothea Skolen. Til gengæld overtager Kolding Kommune skolens bygninger i midtbyen.

- Vi har i lang tid arbejdet på, hvordan vi fremtidssikrer skolen, og for os er det vigtigt med en helhedsplan, der samler hele skolen. I dag er vi udfordret af, at vores matrikel er for lille i forhold til antallet af elever, og desuden er der en stor belastning omkring trafikken og trafiksikkerheden ved skolen, siger Dorte Svane Peschardt.

På grund af pladsmanglen har skolen tidligere gået med planer om at flytte, og i 2017 bød skolen på det tidligere universitet på Engstien, da det var til salg. En anden køber endte dog som vinder af udbuddet.