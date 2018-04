Leaneco begæret konkurs af ansat

Kolding: Salget kom aldrig op i gear hos Leaneco, og nu er virksomheden taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Kolding. Virksomheden, der har eksisteret siden 2008, har udviklet nødstrømsanlæg, der sikrer, at følsomme systemer, blandt andet it-udstyr og udstyr på sygehuse, altid har strøm.

- Medarbejderkredsen har hele tiden vidst, hvordan tingene så ud, og de har derfor, ifølge det jeg har forstået, været meget tålmodige i forhold til at gøre krav på deres løn. Men du kan komme i den situation, at hvis konkursen rammer, så bliver du ikke dækket af Lønmodtagernes Garantifond, hvis du har givet for meget kredit, siger Jan Bruun Jørgensen.

- Det er en lønmodtager, der har manglet løn, der har begæret virksomheden konkurs. Det er en udviklingsvirksomhed, der har haft lidt kunder og lidt omsætning, men ikke i et omfang der kunne bære økonomien. Derfor har virksomheden hele tiden været nødt til at få tilført nye penge, primært gennem aktionærerne og kun i begrænset omfang fra banken, siger Jan Bruun Jørgensen, der nu skal danne sig et overblik over, hvad der skete op til konkursen, og om der er nogen, der er interesseret i at købe resterne.

Forsøger salg

Virksomheden nåede aldrig at få sorte tal, og det var en udfordring at skaffe penge, fremgår også af det seneste regnskab, hvor ledelsen selv gør opmærksom på, at der brug for, at salget kommer i gang. I seneste regnskab, der dækker 2016, er værdien af udviklingsprojekterne bogført til en værdi af knap 20 millioner kroner.

- Vi skal forsøge at sælge ideen. Men man kan jo konstatere, at der allerede er gjort anstrengelser for at hente nye penge, og det er jo ikke lykkedes. Men vi skal da se, om patentet og ideen kan laves om til penge under en eller anden form, siger Jan Bruun Jørgensen.

Tidligere direktør og medejer Klaus Moth ønsker ikke at udtale sig på nuværende tidspunkt.