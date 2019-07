Lavstammet afrikansk mand snød koldingenser: Fik ham til at hæve penge til ødelagt lastbil

Kolding: En person fra Kolding blev fredag eftermiddag ved 15.20-tiden franarret 1000 kroner af en angiveligt afrikansk mand. Det oplyser Sydøstjyllands Politi

Manden, der af koldingenseren beskrives som en mand fra Etiopen på 150 centimeter, påstod over for koldingenseren, at hans lastbil var gået i stykker, og at han skulle bruge 1000 kroner for at reparere den.

Den barmhjertige koldingenser blev bedt om at hæve 1000 kroner i en hæveautomat til afrikaneren, der ville føre pengene tilbage via MobilePay. Det gjorde afrikaneren også - i hvert fald til dels. For han viste faktisk koldingenseren en kvittering fra MobilePay, problemet var bare, at pengene aldrig dukkede op på koldingenserens konto.

Tricktyveri med MobilePay er et velkendt problem, og politiet og MobilePay har flere gange opfordret folk til at være opmærksomme, når de skal have penge af fremmede på MobilePay.

Den afrikanske mand beskrives som 30-40 år og almindelig af bygning. Han var iført kasket, grå t-shirt, sommerjakke og lange mærke bukser. Ifølge politiet taler han fremmedsprog og kun dårligt dansk.