Lavede 32 pizzaer ved en misforståelse og gav dem væk: Det tog cirka tyve minutter

Victoria Pizzeria lavede mandag ved middagstid 32 pizzaer for meget efter en misforståelse med en kunde. Så skrev firmaet på Facebook, at pizzaerne kunne hentes gratis, og det var ganske populært - efter tyve minutter var alle pizzaer væk.

Kolding: Victoria Pizzeria på Esbjergvej havde mandag middag 32 pizzaer i overskud efter en misforståelse i forbindelse med en bestilling.

Derfor tyede ejeren, Taron Khachatorian, til tasterne og skrev et opslag på pizzeriaets facebookside.

"Ved en misforståelse har vi lavet hele 32 pizzaer som ikke er blevet hentet alligevel - DEADLINE kan hentes GRATIS til og med klokken 14.00 i dag på Esbjergvej 8 i Kolding - De resterende pizzaer gives til Folkekøkkenet"

Folkekøkkenet er dog ikke endt med at få nogle pizzaer. Det tog nemlig ikke lang tid, før alle pizzaerne var hentet, da flere af pizzeriaets følgere kunne lugte gratis mad.

- Det tog tyve minutter, så var alle 32 pizzaer blevet hentet. Og der kom mange flere efterfølgende, der jo så desværre var kørt forgæves. Men så købte nogle af dem alligevel en pizza, nu var de her jo alligevel, fortæller Taron Khachatorian.

Selvom det ikke blev til pizzaer for Folkekøkkenet, er der alligevel en chance for, at der kommer pizzaer ned til Haderslevvej senere i dag.

- Vi har altid gjort det sådan, at når vi har pizzaer i overskud, så kører vi dem til Folkekøkkenet, fortæller Taron Khachatorian.