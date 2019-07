Laura Mo sender en Steppebrand over Slotssøen

Kolding: Det helt store gennembrud for sanger og sangskriver Laura Mo kom i 2018, da hun udgav albummet Steppebrand, hvorfra titelmelodien blev et stort hit. Hun synger på dansk og er ofte spillet på P4, og nu får Kolding mulighed for at få et førstehåndsindtryk af sangerinden, når hun torsdag 18. juli besøger Sommer ved Søen.

- Hun er et navn, der rammer bredt, og derfor passer hun perfekt til Sommer ved Søen. Laura Mo er en original artist, som imellem numrene fortæller historier eller kommer med spontane indfald, siger Lise Jelsbak.

Laura Mo har udgivet tre albums, men det var altså først sidste år, hun blev kendt i bredere kredse. Det har hun taget konsekvensen af, så store dele af 2019 kommer hun til at bruge på at turnere rundt i hele landet sammen med sit band, som hedder De Lovløse.

Koncerten starter kl. 19, og pladsen ved Slotssøbadet åbner kl. 18. Der er gratis adgang, men man kan støtte arrangementet ved at købe sine drikkevarer på koncertpladsen.