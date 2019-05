Latinerkvarteret varmer op til folkefest på Kulturnatten

Kolding: Butikkerne i Koldings latinerkvarter har startet den nye forening Latinerkvarterets Venner Kolding, som blev stiftet 1. maj. Her deltog cirka 15 af områdets forretningsdrivende, og medlemslisten tæller allerede omkring 20 af butikkerne i Latinerkvarteret omkring Låsbybanke og Låsbygade.

- Vi har lavet en forening for at kunne løfte i flok. Målet er at få latinerkvarteret mere frem i folks bevidsthed, siger den nyvalgte formand Celina Haider fra ejendomsmægleren Estate.

- I takt med, at vi er blevet flere og flere butikker involveret i det her arbejde, så er det blevet nødvendigt at lave en forening. Vi har også fået Nicolai Cafe med og Slotssøbadet, og vi håber, at der kommer flere, siger Michael Vigsø fra Cafe Razz.

Til kulturnatten har foreningen planer om at lukke hele Låsbybanke af og skabe en scene med livemusik og aktiviteter med blandt andet en hoppeborg.

- Det bliver en mindre folkefest, så det glæder vi os meget til, siger Celina Haider.