Lastbil væltet: Koldingvej er spærret i begge retninger

En lastbil er væltet ved Vamdrup. Koldingvej er spærret i begge retninger under oprydningen.

Vamdrup: En lastbil er mandag eftermiddag væltet på rute 25 Koldingvej ved Vamdrup. Politi og redningsmandskab er på stedet, og vejen er derfor er spærret i begge retninger, mens oprydningen foregår.

Den forventes at blive åbnet igen i løbet af aftenen.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at føreren - en rumænsk chauffør - er blevet taget med for at få taget en blodprøve. Han er ikke kommet til skade.

Artiklen opdateres ...