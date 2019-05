Lars Løkke til panel-debat om Brexit i Kolding 14. maj

Kolding: Tirsdag den 14. maj byder SDU Kolding indenfor til arrangementet "Brexit and Beers". Her vil statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) debattere, analysere og fortælle om de aktuelle globale og især europæiske udfordringer i lyset af Brexit, fremgår det af en pressemeddelelse fra Syddansk Universitet.

Lars Løkke Rasmussen har endnu ikke trykket på den berømte valgknap, så om mødet i Kolding vil blive afholdt midt i en folketingsvalgkamp er endnu usikkert. Til gengæld er det sikkert, at der er valg til EU-parlamentet 26. maj.

Lars Løkke Rasmussen kommer ikke til at være alene på scenen, for med i panelet er også Per Vagn Freytag, professor, SDU, Casper Sylvest, lektor, SDU samt direktør for Business Kolding Morten Bjørn Hansen. I samtalen med statsministeren byder de tre debattører ind med hver deres vinkel på Brexit. Arrangementet er derfor en oplagt lejlighed til at blive klogere på Brexit og det europæiske samarbejde.

Arrangementet giver også en lille smagsprøve på den britiske pub-kultur. Her vil publikum nemlig blive budt på en kold forfriskning i form af britiske øl.