Langhoff til tops i partiforeningen

67-årige Knud Erik Langhoff blev ikke genvalgt til byrådet i november. Nu giver han den en skalle som nyvalgt formand for partiforeningen. Målet er at få Det Konservative Folkeparti tilbage i byrådssalen.

Tværtimod er han netop blev valgt som formand for Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Kolding og erklærer i den forbindelse, at "valget vindes imellem valgene". Derfor går den konservative partibestyrelse nu i gang med at finde kandidater og andet godtfolk, der i løbet af de næste tre et halvt år vil være med til at promovere konservativ politik i Kolding Kommune.

Den store vælgeropbakning var bare ikke nok til at sikre ham og dermed Det Konservative Folkeparti en plads i Kolding Byråd. Forklaringen ligger i den særlige d-Hondt'ske regnemetode, som man fordeler pladserne i et byråd efter.

Nummer 13

Selv har Langhoff for længst meldt ud, at han er klar til at stille op igen til næste valg, og at man indtil da vil se ham som fast tilhører til byrådsmøderne på Akseltorv. Imellemtiden skal han også passe suppleantposten til regionsrådet, og så har han skruet op for sit virke som erhvervsrådgiver for landmænd i Jyske Bank.

Knud Erik Langhoff blev valgt ind i Kolding Byråd fra 2010, og i de sidste fire år var han en meget synlig formand for byrådets teknikudvalg. Han sad på det afgørende mandat, der lige præcist sikrede K og V flertallet i Kolding Byråd.