Lange fængselsstraffe til kærestepar: Dømt for besiddelse af kæmpestore mængder narko

Christiansfeld: Kæresteparret Dorthe Lund Hasberg og Carsten Madsen kan se frem til at tilbringe de næste mange år bag tremmer.

Parret er nemlig blevet idømt henholdsvis otte og ti års fængsel for omfattende besiddelse af og handel med narko i Christiansfeld.

Retten i Kolding afgjorde, at parret i perioden 1. juli 2017 til 3. maj 2018 har overdraget over fem kilo amfetamin og en række andre stoffer mod et "betydeligt vederlagt"

Dorthe Lund Hasberg blev desuden dømt for at være i besiddelse af våben.

I sagen blev 31-årige Atli Freyr Odinsson også dømt for at have forsynet Dorthe Lund Hasberg og Carsten Madsen med mindst 3790 gram amfetamin, 206,5 gram kokain, 41,50 gram MDMA, 50 ecstasytabletter og 100 gram hash.

Atli Freyr Odinsson fik fem års fængsel.