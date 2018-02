Landsretten omstøder dom: Far frifundet for at kaste med sin datter

Sagen kort

Den 36-årige far var tiltalt for flere gange mellem 1. august 2016 og 28. april 2017 at have løftet sin syvårige datter og kastet hende ud i luften og for at have vredet hendes håndled rundt. Desuden var han tiltalt for at have låst hende inde i et skab i 20 minutter. I byretten blev han frifundet for at låse datteren inde, men dømt for at kaste med hende. I landsretten blev han også frifundet for det første anklagepunkt.