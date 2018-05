Landsretten nedsætter straf for ulovlig deling af tv-signal

To 36-årige mænd fik onsdag nedsat deres dom for grov krænkelse af ophavsretten betragteligt. Mændene blev i landsretten dømt for at have sendt et ulovligt tv-signal til 50 personer, og ikke 194 som byretten vurderede.

I byretten blev de dømt for at have sendt signalet til mindst 194 andre brugere. En it-tekniker, der var vidne i sagen, havde gennemgået en liste over brugere i netværket og opgjort antallet af potentielle brugere til 194.

Mændene stod bag et såkaldt "card sharing-netværk", som opstod i Christiansfeld og fungerede fra 2009 til 2013. I den periode videredistribuerede de to tiltalte et originalt og betalt tv-signal til de andre i netværket via omkodede modtagerbokse. På den måde kunne alle dele udgiften.

To mænd blev i 2013 afsløret i at have delt tv-signaler fra Viasat og Canal Digital ulovligt til en større kreds af personer i et "card sharing"-netværk. En af mændene havde tegnet fuldt abonnement hos begge tv-udbydere og sendte signalet rundt ved hjælp af omkodede modtagerbokse.I byretten blev mændene idømt et halvt års betinget fængsel. Den straf nedsatte landsretten onsdag til 30 dages betinget fængsel. Viasat og Canal Digital har begge fremsat erstatningskrav, som landsretten dog udskød til eventuelle civile søgsmål.

Økonomisk gevinst

Den ændring var afgørende, for når der kun var 50 brugere og ikke 194, der fik uautoriseret adgang, kunne de to mænd ikke dømmes efter straffeloven, men kun efter radio- og fjernsynsloven, hvor straffen er mildere.

De to mænd blev dømt efter den paragraf, der forbyder blandt andet at ændre dekodere, der har til formål at give uautoriseret adgang til indholdet af radio- eller tv-programmer.

Landsretten dømte mændene for i forening at have udbredt tv-signalet til en bredere kreds og vurderede, at der havde været en økonomisk gevinst for alle i netværket.

- Man vurderer, at der har været uberettiget vinding for de tiltalte og for de brugere, der fik adgang. Det er udbredt til en videre kreds, og der har været et erhvervsmæssigt tilsnit, forklarer anklager Anette Wolf Pedersen.

Landsretten vurderede desuden, at mændene, der var fra Odder og Christiansfeld, skulle have samme straf, selvom de havde forskellige roller. Manden fra Christiansfeld var manden med den tekniske snilde, og langt det meste af det udstyr, politiet beslaglagde, blev fundet hos ham.

Viasat og Canal Digital har fremsat erstatningskrav for tabt indtjening. Landsretten afviste at tage stilling til disse, og derfor skal tv-udbyderne rejse et civilt søgsmål, hvis de vil forfølge kravene.