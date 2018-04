Landsbyerne i Kolding Kommune får nu en stemme i Landdistrikternes Fællesråd

- Vi har meldt os ind i Landdistrikternes Fællesråd på opfordring fra vores landsbyer for at få inspiration til vores arbejde med lokaldemokrati, medborgerskab og styrket dialog. I Kolding Kommune er vi meget opmærksomme på betydningen af aktive lokalsamfund, og vi arbejder målrettet på at skabe levende og bæredygtige landdistrikter, hvor folk har lyst til at bosætte sig og leve, siger formand for Lokaldemokratiudvalget Ole Alsted i en pressemeddelelse fra Kolding Kommune.

Danmark i bedre balance

- Hver dag arbejder Landdistrikternes Fællesråd på at skabe et Danmark i bedre balance og sikre gode rammevilkår i de danske landdistrikter. Samtidig danner organisationen rammen for videndeling og netværk bl.a. mellem medlemmer samt inspirerer til lokal udvikling. Jeg ser medlemsfremgangen blandt kommunerne som opbakning til organisationens dagsordensættende rolle i den offentlige debat, samt at vores indsats bærer frugt og skaber forandring landet over, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

- For hvert nyt medlem bliver organisationen og medlemsfællesskabet stærkere, og den politiske påvirkningsmulighed øges til gavn for de danske landdistrikter og et land i balance. Derfor byder jeg Kolding Kommune hjerteligt velkommen i Landdistrikternes Fællesråd.