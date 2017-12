Landsbyer ved Kolding skal arbejde tættere sammen

Kontaktforum, som er et fælles forum for 20 landsbyer i Kolding Kommune, ønsker, at landsbyerne får mulighed for at skabe mere synergi og udnytte ressourcerne bedre med fælles udviklingsplaner.

Kolding: De 20 landsbyer i Kolding Kommune har allesammen hver deres udviklingsplan.

Men måske giver det bedre mening, hvis flere landsbyer går sammen om en fælles udviklingsplan for at skabe bedre sammenhæng mellem de landsbyer, som geografisk ligger tæt på hinanden.

Det er baggrunden for et forsøg, som Almind, Dons, Vester Nebel og Viuf nu skal afprøve for at finde ud af, om det er en model, der fungerer - og i givet fald udvikle en skabelon for de andre landsbyer.

Formand for Kontaktforum, Henrik Lindholm fra Viuf, tror, at fælles udviklingsplaner for landsbyerne er fremtiden og kan være med til at binde landsbyernes foreninger, institutioner og skoler tættere sammen.

- Vi skal selvfølgelig stadig kunne bevare de lokale interesser i udviklingsplanerne, men på den her måde tror vi på, at vi får et bedre arbejdsgrundlag for vores fælles interesser i at tiltrække nye indbyggere og bevare et grundlag for vores foreninger, institutioner og butikker, siger Henrik Lindholm.