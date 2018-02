Landsbyborgere: Hellere en billig sti end ingen sti

Skanderup. For at sikre skolevejen for børn fra Skanderup by til Kongsbjergskolen i Lunderskov bliver der nu anlagt en grussti langs Kastanie Alle og Kirkevejen.

Stien kommer langt fra til at leve op til de krav, som Kolding Kommune normalt stiller til sine stianlæg. Derfor er det besluttet, at kommunen og beboerne skal evaluere projektet om et år. I den periode har lokale kræfter lovet, at de nok skal stå for den løbende vedligeholdelse af stien, bare kommunen leverer gruset til det.

Formanden for byrådets vejansvarlige udvalg, Jakob Ville (V) fra teknik- og klimaudvalget, erkender, at stien ikke har så lang en levetid som en asfaltsti.

- Men lokalt har man sagt, at man godt kan nøjes med noget mindre end den forkromede løsning, bare man får en sti nu. Og den lokale energi, der bliver lagt i det her, synes jeg er fantastisk. Alternativet er jo, at der ikke kommer nogen sti nu, siger han.

I alt er der bevilget 450.000 kroner fra landsbypuljen til grusstien. Skulle stien anlægges efter de normale kommunale principper, ville den koste 1,9 millioner kroner.

- Kvaliteten bliver ok, men man skal være meget mere over den, end hvis den var af asfalt. Der vil opstå huller og frostskader, og vi kan ikke lave snerydning på stien. Så vi vil ikke kunne sige, at det er en sikker skolevej. Men nu prøver vi det, siger trafikchef Martin Pape.