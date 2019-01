Landsby vender tingene på hovedet: Fremtidsplan handler mere om fællesskaber end om mursten

Onsdag aften er der møde på Fynslundskolen om landsbyens fremtidige udvikling. En af de ideer, der er kommet frem, er, at der i et område bag hallen skal etableres en skolekøkkenhave. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Onsdag aften præsenteres visions- og helhedsplanen for Fynslund på et møde på skolen. Styregruppen opfordrer alle til at møde op og vil gerne hurtigst muligt gå i gang med at gøre ideer til virkelighed.

Fynslund: Fynslund går mod strømmen, når landsbyen på et møde onsdag præsenterer sin plan for fremtid og udvikling. På mødet vil deltagerne blive præsenteret for en overordnet masterplan for området omkring hallen, skolen og børnehaven. - Sidste år fik vi 70.000 kroner fra Kolding Kommunes Landsbypulje, og for de penge har vi fået arkitekter til at udarbejde en helhedsplan. Det er den plan, der præsenteres på mødet, fortæller den lokale ildsjæl Merete Due Paarup. Hun er med i den styregrupper, der på tværs af samtlige foreninger, klubber og andre aktører i lokalområdet arbejder for udvikling. Uden at afsløre for meget inden mødet, vil hun gerne fortælle, at man bliver skuffet, hvis man forventer en stor forkromet plan til 40 millioner kroner. - Vi er gået præcis den anden vej og har vendt tingene på hovedet. Vi har taget udgangspunkt i de ting, vi har i dag, og vi har spurgt, hvordan de med små og enkle greb kan bruges bedre, forklarer hun. Det kunne blandt andet handle om at udnytte skolens lokaler, når eleverne ikke bruger dem. Det spor kom landsbyen ind på, efter repræsentanter fra Lokale- og Anlægsfonden var på besøg. - De sagde til os: "I skal ikke arbejde med traditionelle haludvidelser. I har så fedt et grønt område, hvorfor arbejder I ikke mere med det?" Det er så blevet til et projekt, hvor Fynslund tænker mindre på mursten og mere på nye fællesskaber.

Mødet Mødet om visions- og helhedsplanen for Fynslund holdes onsdag aften klokken 19-21 på Fynslundskolen. På mødet præsenteres visioner og en helhedsplan for udviklingen af området ved skolen, børnehaven og hallen.



Mødet indledes med, at arkitekterne bag planen fremlægger deres arbejde. Derefter bliver der debat og workshops.

Gerne hurtigt i gang Mødet begynder klokken 19. - Når arkitekterne har præsenteret masterplanen, bliver der tid til debat og workshops, hvor alle kan komme med input. Der bliver lagt op til, at et område bag hallen skal være en skolekøkkenhave, og vi skal have plantet flere træer. Hvis vi allerede onsdag aften kan finde frivillige, der har lyst til at trække i arbejdstøjet, så der hurtigt sker noget, så vil vi gerne det, siger Merete Due Paarup. I masterplanen er der tegnet overordnede skitser, for eksempel af et nyt hjørne på hallen, som menighedsrådet kunne få bygget på. - Masterplanen er en plan, der binder det hele sammen, og en plan vi kan bruge som fundraisingmateriale, når vi skal ud og søge om penge. Det er dog ikke sådan, at vi skal have ti millioner kroner, før vi kan gå i gang. Vi er på landet og populært sagt, så er planen som en ko, der kan spises i små bøffer. Hun opfordrer alle til at møde op og være med til at kickstarte arbejdet. - Vi har før arbejdet med en stor forkromet plan for udvidelse af hallen, og jeg kan godt forstå, hvis nogen tænker, bliver det her nogensinde til noget? Og det gør det, for det er et håndgribeligt, realistisk projekt, hvor alle kan være med til at flytte noget. Og vi har behov for, at mange vil være med, for udvikling kommer kun, når vi tager hænderne op af lommerne, siger Merete Due Paarup.