I Skanderup-Hjarup Idrætsforening tilbyder de andet end kun mere traditionelle sportsgrene. Hver anden lørdag er der for eksempel en flok lokale, der går til ethjulet cykel.

Skanderup-Hjarup: Et splitsekund. Så er Aksel oppe på cyklen og afsted i fuld fart. Det samme er flere af de andre i gymnastiksalen, mens nogle skal have lidt længere tid til at komme i sadlen eller måske lige er nødt til at holde fast i en af ribberne langs væggene, når de skal op. Det er lørdag formiddag, og det betyder, at der er fuld gang i cyklerne i gymnastiksalen på Skanderup-Hjarup Forbundsskole. Vel at mærke ikke helt almindelige cykler med to hjul. Men derimod ethjulede cykler. Skanderup-Hjarup Idrætsforening tilbyder nemlig igen i denne sæson, at man kan gå til andet end de mere traditionelle sportsgrene som gymnastik, håndbold og fodbold. Unicykling - eller ethjulet cykel - som de fleste bare kalder det er på programmet hver anden lørdag, og det trækker folk til fra både lokalområdet og fra en lidt større radius.

Foto: Foto: Søren Gylling 15-årige Amalie Henriksen, i midten, nyder at have en fælles interesse med sin lillesøster og sin far. Hun oplever af og til, at folk ligner ét stort spørgsmålstegn, når hun fortæller, at hun går til ethjulet cykling. Kan man gå til det, spørger mange. Foto: Søren Gylling

Cykeltur på et hjul For omkring fem år siden startede Lene Svendsen og hendes mand afdelingen for de ethjulede cykler op i idrætsforeningen. Deres børn havde gået til motorisk træning, og nu ville forældrene gerne sørge for at holde det ved lige. I dag er det et familieprojekt, og datteren Lisbeth på 18 år og sønnen Aksel på 16 år har for længst overhalet forældrene så meget, at de i dag står for undervisningen af deltagerne på cykelholdet. Hjemme hos Familien Svendsen kan hele familien også sagtens finde på - hvis de trænger til lidt frisk luft - i samlet flok at hoppe på hver sin ethjulede cykelog cykle en tur på den i stedet for at gå en tur.

Foto: Foto: Søren Gylling 14-årige Emil Husfeldt viser her, hvad han kan på den ethjulede cykel udendørs, hvor han og de andre på holdet forcerer paller og ramper. Det er tydeligt, at de unge på holdet har lettere ved at finde balancen end de voksne. Foto: Søren Gylling

Fælles interesse 15-årige Amalie Henriksen, hendes lillesøster og deres far Keld på 53 år fra Hjarup er blandt de faste deltagere på unicykling-holdet, og også blandt de andre deltagere er der flere familier. - Det er jo også en måde at være sammen på. Det kan godt være, at vi ikke snakker så meget sammen, når vi er her, men vi har to timer sammen, siger Keld Henriksen. Amalie er enig. - Det er meget hyggeligt, at vi går til noget sammen og har en fælles interesse. Jeg tror faktisk, at der mange børn og unge, der har lyst til at gå til noget sammen med deres forældre. Men det hænger nok mest på forældrene med, at de har svært ved at finde tid, siger Amalie.

Foto: Foto: Søren Gylling Aksel Svendsen på 16 år står for undervisningen på holdet sammen med sin søster. Han øver tit og deltager også i stævner på den ethjulede cykel. Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling I Skanderup-Hjarup kan børn og voksne gå til ethjulet cykel - såkaldt unicykling. Foto: Søren Gylling

