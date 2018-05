Landsby inviterer til Ekstrem Bonderøvs Race

Palle Mørup, der er formand for Fynslund Boldklubs festudvalg, glæder sig til torsdag, hvor årets udgave af sommerfesten går i gang. Arkivfoto: John Raderis.

Torsdag tager Fynslund hul på årets sommerfest, der bobler af alternative sportsdiscipliner. Nyheder som ekstremløb, kørestolsrugby og fodboldpool er på programmet.

Jordrup: Spejderne har lovet at bygge mange forhindringer af granrafter, når Fynslund inviterer til sit første Ekstrem Bonderøvs Race. - Jordrup er jo lidt ude på landet, og der bliver nok en masse halmballer, man skal løbe hen over. Og så lyder det lidt mere spændende, når vi sætter ordet bonderøv på. Det er et ekstremløb, hvor deltagerne kan vælge at tilbagelægge fem eller ti kilometer, fortæller Palle Mørup, der er formand for Fynslund Boldklubs festudvalg. Ruten kommer til at ligge tæt på hallen. Det bliver en bane, der skal løbes igennem flere gang. Og målet er, at en ny tradition er født. - Vi håber, at løbet vil vokse år efter år, siger Palle Mørup.

Sommerfest Sommerfesten i Jordrup begynder torsdag klokken 11 og varer tre dag. Du kan se hele programmet på Fynslund Boldklubs hjemmeside.Festen arrangeres af Fynslund Boldklubs Festudvalg og Fynslund Boldklubs Støtteforening. Overskuddet går til ungdomsafdelingen.



Jordrup har holdt en sommerlig, folkelig fest siden 1970'erne

Seks hold i kørestol Ekstremløbet skal foregå fredag eftermiddag. Lørdag er endnu en ny ting, kørestolsrugby, sat på programmet. - Det er en lokal gut, der sidder i kørestol, der har arrangeret det. Vi spurgte, om han ville stå for det til festen. Rugbyen skal foregå i det store telt, for det kræver et stabilt underlag at spille på. - Normalt er kørestolsrugby for kørestolsbrugere, men under sommerfesten kan alle være med. Omkring seks hold har meldt sig til, men der skal først spilles på lørdag, så jeg tror, at der kommer flere til, forklarer Palle Mørup.