Landsby i vækst skal have nyt kirkehus

Vester Nebel Sogn er et markant vækstområdet i Kolding Kommune. Det er en del af baggrunden for, at man arbejder med planer om et nyt menighedshus. Planen for byggeriet er netop sendt i høring.

Kolding: Hvis man vil besøge et af de områder i kommunen, der forholdsmæssigt vokser meget kraftigt, så kan man for eksempel prøve at køre til Vester Nebel. Her bor knap 1850 borgere, og det er over 200 mere end for ti år siden.

Den kraftige vækst er en del af baggrunden for, at der skal bygges et selvstændigt menighedshus ved kirken. Indtil 2012 havde man et kirkeligt fællesskab med Øster Starup Sogn, hvor der var lokaler til deling i den lokale præstegård. Siden er de to sogne blev delt og hører nu til i hver sit provsti.

- Vester Nebel er et sogn i vækst, så lige siden delingen i 2012 har vi faktisk arbejdet på at få vores eget menighedshus, siger Carl Martin Hansen, der er formand for menighedsrådet.

I dag holder kirkens arrangementer til i lejede kontorlokaler, som ligger overfor skolen.

- Det er sådan set også en fin placering, men for det første er lejemålet kun midlertidigt, og for det andet vil det give en bedre sammenhæng i tingene både for de ansatte og for kirkegængere, hvis menighedshuset ligger ved siden af kirken, siger Carl Martin Hansen.