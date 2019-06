Landsby hyrer ekstern vagt til sportsfest: Vil skåne naboer for larm

Når Skanderup Hjarup på lørdag holder fest på sportspladsen, så er der for første gang hyret en ekstern vagt ind. - Vi har aldrig haft behov for vagter, men vi gør det for at forebygge, forklarer den lokale idrætsforenings formand, Morten Høgsberg Nielsen.

Skanderup-Hjarup: På lørdag samles omkring 200 unge og voksne til fest i teltet på boldbanen, og for første gang har Skanderup Hjarup Idrætsforening hyret en ekstern vagt til festaftenen.

- Det har vi gjort, fordi festen holdes på boldbanen, tæt på naboer. Vagten skal sikre, at unge mennesker ikke færdes på de små stier på knallerter og scootere på tidspunkter, hvor naboerne godt kunne forvente, at der var mere fredeligt. Det er ikke fordi, at vi har oplevet, at det har været nødvendigt med en vagt, fortæller Morten Høgsberg Nielsen, der er formand for idrætsforeningen.

Boldbanen ligger tæt på skolen, og der er mange forskellige hjørner, man kan sætte sig i.

- Vi hyrer også vagten for at sikre, at der ikke opstår "private fester" forskellige steder. Det er ikke hensigten. Hensigten er, at unge og voksne samles til fest og hygge i teltet. Selv om vi ikke har haft brug for vagter tidligere år, så vil der nok være nogle, som synes, at der har været for megen færden på områder, hvor man ikke skal færdes, og det vil vi prøve at dæmme ned for. Vi vil sikre os, at folk er i et område, hvor vi som idrætsforening kan kontrollere, hvad der sker, forklarer formanden.

Vagten hyres ind fredag og lørdag aften.

- Når vi som idrætsforening arrangerer noget, så er det vigtigt, at vi tager det ansvar, der følger med. At vi sikrer, at deltagerne er i gode hænder, når de går frem og tilbage, og når de er på vores område. Det er bedre at være på forkant og forebygge problemer, end bagefter at ærgre sig over, at man kunne have gjort ting anderledes, siger Morten Høgsberg Nielsen.