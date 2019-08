Landsby gør klar til festival og vil fange de unge med kendte navne

Festivalen Blue Bridge i Sdr. Bjert skruer endnu engang op for kvaliteten. Håbet er at få endnu bedre fat i Kolding og de unge.

Sdr. Bjert: Lørdag 17. august spiller musikken igen på engen bag ved Bjert Kirke, når festivallen Blue Bridge tænder for højtalerne for fjerde år i træk.

Festivallen har som hovedformål at præsentere musikere med tilknytning til Stenderuphalvøen, men denne gang bliver det også med to store, professionelle navne øverst på plakaten i form af den prisbelønnede sangskriver Carl Emil Petersen og duoen Barselona, der har givet udsolgte koncerter over hele landet og været nomineret til P3 Guld-prisen.

De to store hovednavne er et udtryk for, at folkene bag Blue Bridge gerne vil appellere til flere end de lokale i Bjert og omegn.

- Det er stadig primært en lokal festival, men nu føler vi, at vi er klar til at åbne op fra at være hele Sdr. Bjerts festival til at blive hele Koldings Festival. Og skal vi have folk herud, så er det selvfølgelig også de store navne, der skal trække, forklarer scene- og pr-ansvarlig Anton Jensen.