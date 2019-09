Landmand: Jeg har det skide dårligt med at genere mine naboer

Skanderup: Landmand Niels Schelde er rigtig ked af, at hans naboer og genboer i Skanderup dagligt i løbet af sommeren har været voldsomt generede af tusindvis af fluer fra hans nye økologiske svineproduktion på Smedegyden 9.

- Det har jeg det da skide dårligt med. Vi er ikke sat i verden for at genere nogen, men når man laver nogle nye tiltag, får man også nye udfordringer, siger Niels Schelde. Han føler sig overbevist om, at han nok skal få has på fluerne.

- Jeg har et håb om, at det er løst næste sommer. Jeg har viljen til det, og jeg vurderer selv, at det, vi har sat i værk, har positiv effekt. Men jeg kan ikke give garantier, siger landmanden, der ikke selv har bopæl på Smedegyden.