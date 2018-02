Landmænd rykker sammen for at stå stærkt mod gasledning

Ni større og mindre landbrugsforeninger slår nu kræfterne sammen for at varetage deres medlemmers interesser bedst muligt, når der skal lægges en stor gasledning ned i jorden tværs gennem Danmark og videre ned til Polen.

Beslutningen blev truffet på et møde hos Landbrug og Erhverv på Axelborg i København torsdag aften, hvor formanden for de 800 medlemmer i Kolding Herreds Landbrugsforening, Hans Damgaard, blev udpeget som en af fire repræsentanter til en arbejdsgruppe.

Udover Hans Damgaard sidder der tre repræsentanter fra de foreninger på Sjælland og Fyn, som har medlemmer, der kan blive berørt af gasledningen.

- I stedet for at lave hver vores task force så håber vi, at to plus to bliver fem på den her måde.

- Vi er alle klar over, at vi må acceptere, at der skal lægges en gasledning, selvom det godt kan være træls at få sådan en ind over éns jord. Så nu handler det om at sørge for, at vi får den bedst mulige løsning, siger Hans Damgaard.