Landmænd kaldes til stormøde om gigantisk gasledning

- Det er vigtigt, at dem, som kan se en værdi i det, fordi de måske bliver berørt, møder op, siger formanden for Kolding Herreds Landbrugsforening Hans Damgaard, der er med i en fælles styregruppe for ti landbrugsforeninger med medlemmer i den kommende gaslednings mulige tracé.

Mødet bliver afviklet i Vejen Idrætscenter 6. marts klokken 19, og på forhånd vurderer formanden for Kolding Herreds Landbrugsforening, at omkring 120-130 stykker vil dukke op.

For at ruste dem så godt som muligt i de kommende forhandlinger med statslige Energinet kalder landmændenes organisationer nu til det første stormøde om de mulige konsekvenser af det gigantiske projekt.

OPLAND. Den planlagte gasrørledning Baltic Pipe tværs gennem Danmark med kurs mod Polen risikerer at få store konsekvenser for mange landmænd også i Kolding og Vejen kommuner - både når den skal anlægges og i årene efter.

Tag det roligt

På stormødet vil der blive informeret om de praktiske og juridiske konsekvenser, Baltic Pipeline har for lodsejerne ved bl.a. advokat Søren Nørgaard Sørensen, ligesom deltagerne vil få at vide, hvad deres foreninger vil gøre fremover, og hvad de selv som lodsejere skal have styr på.

- Men vi opfordrer til, at lodsejerne ikke er for ivrige i forhold til at indgå aftaler med Energinet. Vent til vi har fået lavet nogle retningslinjer, for man står altid stærkere, og det går altid nemmere, når man står som en gruppe, siger Hans Damgaard.

Han pointerer, at erstatninger og kompensationer ikke kun skal vedrøre den jord, som gasrørledningen lægger beslag på, men også f.eks. konsekvenserne af at pumpe grundvand over på en majsmark i anlægsfasen.

- Det står selvfølgelig enhver frit for at lave aftaler med Energinet, men hvis vi kan finde en model, alle kan se sig selv i, så står vi måske stærkere. Og vi skal i bund og grund sikre, at dem, som ikke rigtig selv kan overskue den her proces, får den hjælp, de har brug for. Vi skal være deres sikkerhedsnet for, at de opnår den bedst mulige løsning, og i den sammenhæng kan det jo for eksempel betyde utroligt meget for udvidelsen af en svineproduktion, om vi kan flytte en linjeføring bare 100 meter, siger Hans Damgaard.

KHL-formanden kan endnu ikke oplyse, hvad der videre vil ske i landbrugsforeningernes fælles informationsindsats.

- Det har vi ikke taget stilling til endnu. Men vores medlemmer kan være helt sikre på, at vi nok skal være deres vagthunde hele vejen igennem, lover Hans Damgaard.

Mødet i Vejen bliver sandsynligvis fulgt op af mindre og mere lokale møder, forudser han.

De ti landbrugsforeninger har også arrangeret møder på Fyn den 8. marts og på Sjælland den 12. marts, og alle tre stormøder afvikles med enslydende dagsorden.

- Møderne handler lige så meget om at berolige vores medlemmer og forsikre dem om, at vi har stort fokus på Baltic Pipeline ligesom vi har på den planlagte motorvej. Så de behøver ikke at ringe til vores medarbejdere, vi skal nok holde dem informeret, siger Damgaard.